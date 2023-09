Inizia bene il campionato della squadra sassarese che vince 2-1 a Recanati. Un successo sofferto e con un pizzico di fortuna, ma tutto sommato voluto per l'atteggiamento offensivo mostrato sin da subito. Una vittoria dedicata all'appena scomparso Gavino Musiu, supertifoso e presidente onorario del club sassarese.

Ottimo l'approccio dei rossoblù che fanno la partita e sono subito pericolosi con una staffilata di Scotto che sfiora la traversa. La risposta dei marchigiani è affidata al siluro di Carpani che da fuori colpisce l'incrocio dei pali.

Prima della mezzora azione insistita della Torres con traversone da destra di Zecca sul quale si avventa di testa Ruocco per il vantaggio. La Recanatese prova a reagire coi tiri di Giampaolo direttamente da calcio d'angolo (respinta del portiere Zaccagno) e di Carpani che sfiora il palo.

La ripresa è pirotecnica: i padroni di casa colpiscono la traversa pinea col tiro di Re, poi pareggiano su autorete di Antonelli che devia il cross rasoterra da sinistra di Longobardi.

È il capitano Scotto a ridare il vantaggio al 54': punizione da sinistra a girare e palla che si infila nel primo angolo. Recanatese vicina al pareggio con Giampaolo ma Zaccagno devia. La Torres potrebbe chiuderla definitivamente al 77' però Diakite da solo a centro area manca la deviazione. Nel recupero palla per Carpani che è da solo, ma il recupero di Zecca e l'uscita del portiere lo costringono a tirare fuori in scivolata. E Ferretti ha un'altra occasione ma non è preciso.

