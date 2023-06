Gianluca Siazzu, 48 anni, non ha nessuna voglia di fermarsi. Il bomber sardo più prolifico in attività, per questa stagione, ha deciso di indossare la casacca di una squadra di Olbia, città dove Siazzu tra l'altro lavora: la Don Cesare Delogu, società che milita nel girone E di Seconda Categoria.

«Mi sento ancora integro e ho deciso quindi di proseguire la mia attività di calciatore», spiega Gianluca Siazzu. «La Don Cesare Delogu è una società relativamente giovane che vuole crescere. I suoi dirigenti mi hanno fatto una buonissima impressione e ho perciò deciso di dare una mano. Mi metterò umilmente a disposizione della squadra e spero di portare all'interno della società il mio contributo di esperienza e di reti».

Anche nella passata stagione, col Posada nel campionato di Promozione, Gianluca Siazzu ha dimostrato ampiamente di che pasta sia ancora fatto, nello spogliatoio e in campo. Dove ha realizzato in campionato 13 reti in 19 presenze. Una media gol che fa ancora impallidire i ragazzini. Ma questo "ragazzo" di 48 anni non ha alcuna intenzione di smettere di stupire.

