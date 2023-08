Parte ufficialmente la stagione della Thiesina che si prepara al prossimo campionato di Seconda categoria con l'obiettivo di fare un ottimo torneo, ma anche per fare un pensierino alla promozione.

La squadra si è radunata al comunale in sintetico di Cheremule. Una rosa ancora in via di definizione 22 ragazzi che hanno iniziato gli allenamenti sotto la guida tecnica di Gavino Pulina, coadiuvato dai suoi collaboratori Giovanni Devinu e Antonio Piredda.

«Sono stati due primi due giorni di lavoro intenso», sottolineano dalla società, «che preannunciano una stagione lunga ed impegnativa nella quale cercheremo di farci trovare sempre nelle migliori condizioni per affrontare ogni avversario senza paura».

Del parco giocatori faranno parte Antonio Fadda, Andrea Cossu, Davide Catgiu, Francesco Canu, Antonio Solinas, Matteo Brancazzu, Luca Mannoni, Samuele Tanchis, Antonio Michele Chessa, Davide Spanu, Francesco Serra, Davide Puddu, Pasquale Budroni, Gianluigi Ara, Gavino Zara, Gianluca Mannu, Giovanni Sanna e i nuovi acquisti Tonino Sanna, Antonio Marruncheddu, Giovanni Piredda, Giampaolo Piga e Jacopo Campus. Una squadra che punta su giocatori locali per provare a sognare la prima categoria.

