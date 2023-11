Diversi gli anticipi di sabato in Eccellenza e Promozione. In Eccellenza alle 15 si gioca Taloro-Ferrini Cagliari.

In Promozione sempre alle 15 Castiadas-Orrolese e Arborea-Guspini per il girone A; Alghero-Coghinas e Siniscola-Posada per il girone B.

Le gare più attese quelle di Gavoi in Eccellenza. La Ferrini è obbligata a vincere per non perdere ulteriore terreno dall'Ilva. A Castiadas e Arborea i padroni di casa puntano al bottino pieno per stare a ridosso della capolista del girone A, il Monastir.

Al successo punta anche l'Alghero del super bomber Giuseppe Meloni.

