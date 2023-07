Il Tortolì ha un nuovo direttore sportivo. È Serafino Brotzu, 51 anni. Originario di Orgosolo, da tempo ha messo radici a Girasole dove gestisce un ristorante. Tifoso della Roma, Brotzu rientra in dirigenza dopo l’esperienza con il Tortolì in Serie D. «Sono onorato - sono le prime parole di Brotzu - di poter di nuovo far parte della dirigenza del Tortolì, un gruppo sano che in questi anni ha lavorato benissimo puntando sui giovani, allestendo sempre di più una compagine a forte connotazione ogliastrina, figlia di un progetto che il presidente ha sempre voluto. Proprio per continuare su questo percorso, che credo sia la strada giusta, mi metto a disposizione del club».

La società, presieduta da Andrea Demurtas, ha completato l’organigramma con forze fresche. Nell’ottica di un ringiovanimento e di una gestione dei compiti sia tecnici che commerciali si aggiungono le figure di Simone Criscuolo (in passato portiere dei rossoblù), Marcello Lai, Lorenzo Meloni e Alessandro Mura. Entra nell’organico anche Filippo Giacobbe, che seguirà la recente riforma del lavoro sportivo, in vigore dallo scorso primo luglio.

Confermate le quote rosa con Donatella Congiu (responsabile organizzativa del settore giovanile), Alessandra Guerino (responsabile dell’attività femminile) e Patrizia Mulas (responsabile magazzino e lavanderia). Linea della continuità anche per lo staff medico-sanitario, composto da Adriana Ghironi (medico sociale), Mariano Murino (fisioterapista) e Giuseppe Piludu (massaggiatore).

© Riproduzione riservata