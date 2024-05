Daniele Salerno non è più l’allenatore del Tortolì. La società rossoblù ha interrotto il rapporto con il tecnico, 40 anni il prossimo 30 maggio, dopo appena una stagione, conclusa all’ottavo posto del girone A di Promozione.

Il club ha comunicato la decisione attraverso uno scarno comunicato sui propri profili social: «La società comunica il termine del rapporto con l’allenatore della prima squadra Daniele Salerno. A Daniele vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso nel corso della stagione».

Salerno, la scorsa estate, aveva preso il posto di Alberto Piras, dopo aver condotto la Castor in Prima categoria. Ora è attesa la nomina del nuovo titolare della panchina. Tra le tante indiscrezioni sulla ricerca del nuovo allenatore, il club potrebbe puntare su Andrea Piccarreta, reduce da un brillante campionato in Prima con il Cannonau Jerzu.

Al vaglio ci sarebbe anche il nome di Franco Giordano, tecnico del Lanusei. Solo voci, per ora. L’unica certezza, al momento, è che la dirigenza è al lavoro per individuare la figura ideale per raccogliere l’eredità di Salerno.

© Riproduzione riservata