Tutto pronto per l’esordio in panchina con la Nuorese del nuovo allenatore Antonio Prastaro, arrivato da pochi giorni dopo l’esonero di Luca Rusani con la squadra prima del girone B. Prastaro, a Nuoro è di casa: un allenatore che ha fatto storia nella capitale barbaricina, allenando la squadra in Promozione e in Eccellenza e vincendo diversi campionati.

Nell’ultima stagione, il mister cagliaritano ha portato il Villasimius in Eccellenza, dopo aver fatto bene a Monastir, Tonara e Castiadas negli anni precedenti. Ora il ritorno a Nuoro. «Qui, sono di casa: torno per la quarta volta su questa panchina - dice Prastaro - dopo i ricordi ed i successi del passato. L’obiettivo ovviamente è riportare i barbaricini in Eccellenza e magari di riaprire in ciclo. Questa città merita almeno la D. C’è ancora da combattere con squadre molto forti come Alghero, Macomerese, Sennori, Usinese, Lanteri e altre ancora.

Avversari di qualità da affrontare con grandissimo impegno e rispetto. Con i ragazzi sono stato chiaro. Abbiamo solo tre punti di vantaggio sulla seconda, cinque su Alghero». Domani, sabato, alle 15 l'esordio in panchina al Frogheri contro il Luogosanto. Grande l'attesa fra i tifosi locali.

© Riproduzione riservata