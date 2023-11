Nel girone A di Promozione non va oltre il pari (0-0) la capolista Monastir sul campo del Villamassargia. Pareggio senza reti (0-0) anche per il Cus Cagliari contro la Verde Isola. I cussini agganciano in seconda posizione il Castiadas a meno due dalla vetta.

Il Calcio Pirri travolge (4-0) il Gonnosfanadiga e sale in quinta posizione dietro il Terralba che ieri ha battuto il Castiadas. Parità (1-1) tra Orrolese e Arborea. Ad Arzana, l’Idolo piega (2-1) l’Arbus. Successo (1-3) del Tortolì sul campo dell’Atletico Cagliari. Vince (0-1) fuori casa pure l’altra formazione ogliastrina, il Lanusei a Guspini.

Nel girone B, la Nuorese conquista (1-3) tre punti a Posada e raggiunge in vetta il Sennori (ieri ha sconfitto l’Usinese). Il Coghinas ha battuto (1-0) di misura l’Abbasanta. Per il resto solo pareggi: Luogosanto-Macomerese 1-1, Ovodda-Tuttavista 0-0, Porto Torres-Fonni 1-1 e Santa Giusta-Montalbo 2-2.

