Si è completata oggi la penultima giornata di andata del campionato di Promozione. Nel girone A, la capolista Monastir ha piegato (3-0) il Tortolì ed ora ha un vantaggio di cinque punti sul Castiadas con una partita da recuperare.

In terza posizione c’è il Terralba che ha pareggiato (0-0) sul campo del Cus Cagliari. I cussini agganciano nella quarta piazza il Pirri che in mattinata, pur disputando una grande gara, ha perso (1-3) in casa col Guspini.

Non va oltre il pari (0-0) il Selargius contro la Verde Isola. Successo (1-3) esterno dell’Arbus sul campo della cenerentola Gonnosfanadiga. Momento difficile per l’Atletico Cagliari, superato (0-1) tra le mura amiche dal Lanusei.

Nel girone B, la Nuorese si è imposta (1-2) sul campo dello Stintino. I barbarcini sono a +6 dell’Usinese, sconfitta (2-0) a Macomer dalla Macomerese. L’Alghero vince (1-3) a Sassari con la Lanteri e mantiene la terza posizione. Le altre: Luogosanto-Porto Torres 2-0, Posada-Fonni 2-3, Santa Giusta-Bonorva 2-0 e Sennori-Coghinas 2-3.

