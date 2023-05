Michele Pulina, 43 anni, è il nuovo allenatore della Lanteri Sassari, società che milita nel campionato di Promozione girone C e che rappresenta una delle più belle realtà del panorama calcistico sassarese.

Anche per il suo noto e fiorente settore giovanile ed una struttura sportiva all'avanguardia, realizzata recentemente dall'amministrazione Comunale di Sassari. L'accordo tra la società e il nuovo tecnico è stato raggiunto ieri sera.

"Sono entusiasta di cominciare questa nuova esperienza - ha detto oggi Michele Pulina -. Ho trovato una società e un gruppo di dirigenti che mi danno molta fiducia. La squadra è giovane, va solo migliorata perché l'obbiettivo della dirigenza è soffrire di meno per mantenere la categoria. Non faccio quindi nessun proclama: sarà come sempre il campo a decidere".

Michele Pulina, 43 anni, sassarese purosangue, è stato un attaccante molto abile ed estroso, con esperienze positive anche in serie C e protagonista di una carriera longeva, corredata da tanti gol. Nella passata stagione la prima esperienza in panchina con lo Stintino ed un ottima terza posizione conseguita. Prende il posto dell'altro tecnico sassarese Luca Rusani, già richiesto comunque da altre formazioni.



