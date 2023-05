Nel campionato di Promozione girone C ottimo terzo posto per lo Stintino, preceduto solo da Usinese e Tempio, che ha vinto il torneo. La squadra di patron Angelo Schiaffino però è stata l'unica formazione ad avere battuto i Galletti, sia all'andata che al ritorno. Peccato per i punti persi con le cosiddette piccole, tallone d'Achille della formazione stintinese, altrimenti si parlerebbe di ben altro.

Ad ogni modo la squadra allenata da Michele Pulina ha quasi sempre messo in mostra un'ottima organizzazione di gioco, unita ad una rosa di prim'ordine."Siamo soddisfatti dell'annata calcistica appena trascorsa - spiega Angelo Schiaffino -. In linea con i programmi. Ora stiamo già programmando la prossima. Sempre all'insegna di un campionato dignitoso. Ringrazio lo staff tecnico, i giocatori, gli sponsor e i tifosi che ci sono stati vicino". Proprio una nota dolente arriva da quest'ultimi, in realtà pochi affezionati, visto che l'incasso casalingo complessivo del girone di ritorno ha superato di poco 1000 euro."Purtroppo questo dispiace - ammette Schiaffino -. Ad ogni modo anche chi non viene al campo non si è tirato indietro se c'era da dare una mano. Auspichiamo dalla prossima stagione un incremento degli spettatori".

Angelo Schiaffino, 43 anni, imprenditore e commerciante, è al timone della squadra (ininterrottamente) dal 2010. L'aveva rilevata in quella stagione all'ultimo posto in Prima Categoria. Poi la salvezza ed esaltanti promozioni, con campionati addirittura in Eccellenza e sfide con la Torres.

Per la prossima stagione c'è però un'altra certezza: le strade del tecnico Michele Pulina e la società si divideranno.

© Riproduzione riservata