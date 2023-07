Rimettere in sesto i cocci dopo una retrocessione non è mai facile. Ancora più complicato se sono due di fila. Ecco perché a Lanusei la situazione dirigenziale del club non è stata ancora dipanata, ma un gruppo di persone appassionate di calcio sta lavorando per costituire un nuovo direttivo.

Però c'è voglia di ripartire e di creare un nuovo ciclo di successi. Ieri si è tenuto un incontro in cui si sono registrati dei passi in avanti che, quasi certamente, assumeranno sostanza concreta nel vertice in programma domani. Possibile l’ingresso di nuovi soci in qualità di dirigenti, ma per le conferme ufficiali occorre aspettare le prossime ore. Limato l’aspetto societario, poi ci sarà da pensare a quello strettamente sportivo.

Indiscrezioni parlano di Mauro Bonomi come maggior indiziato per la panchina. Ma attorno al nome dell’ex difensore di Cagliari, Napoli e Torino, fra le altre, circolano soltanto voci e nulla più. Per ora. Il Lanusei prenderà parte al campionato di Promozione insieme ad altre due ogliastrine, Tortolì e Idolo. Intanto, in attesa delle decisioni sulla prima squadra, la società, in continuità con le stagioni precedenti, ha annunciato che le attività del settore giovanile continueranno anche per la prossima stagione con le categorie Piccoli amici, Primi calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi Élite e Allievi.

«L’obiettivo, da un punto di vista tecnico ed educativo, è l’inclusione all’interno di uno sviluppo territoriale ogliastrino, con la collaborazione di altre società sportive locali, Ilbono e Idolo». Le attività verranno dirette tecnici Tonino Ibba (Primi calci, Piccoli amici), Andrea Balloi e Davide Marongiu (Pulcini), Marco Cuboni (Esordienti), Luigi Ladu (Giovanissimi Élite) e Marco Marras (Allievi). Sarà Marco Cuboni il preparatore atletico per le categorie Giovanissimi e Allievi. È in fase di definizione il nome del preparatore dei portieri, ma è già certo che ogni allenatore sarà coadiuvato da un vice. Per le 18 del 27 luglio prossimo all'impianto sportivo Lixius è fissato un open day.

