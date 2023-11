Undici come calciatore e nove da allenatore, per un totale di venti anni nella stessa società: questo il curriculum di Giuliano Robbi, che ora siede sulla panchina dell'Usinese, nella Lanteri Sassari.

E proprio quest'ultima lo ha voluto omaggiare ieri, prima della partita di Coppa Italia Promozione, per la cronaca finita 5-1 per i sassaresi. Per lui una targa ricordo consegnata da due giocatori della prima squadra cresciuti nella Lanteri sin dalla scuola calcio e poi entrati a far parte della rosa della prima squadra sotto l'allora guida di Mister Robbi: il portiere Nicola Satta e il difensore Davide Sini.

Un momento davvero toccante per tutti. Alla guida della Lanteri Robbi ha vinto un campionato di Prima categoria.

