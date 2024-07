Dopo la sfortunata e amara scorsa stagione culminata con la retrocessione dall’Eccellenza in Promozione e le dimissioni irrevocabili del presidente Massimiliano Calaresu, forse inizia a muoversi qualche cosa di concreto per il futuro del Bosa, la più importante società calcistica locale.

Un gruppo di sportivi ed appassionati particolarmente attaccanti ai colori bosani, sta lavorando infatti per costituire un nuovo e solido consiglio direttivo, mettendo così le basi per la prossima annata agonistica, che potrebbe rappresentare quella del rilancio. In questo, si potrebbe essere agevolati dal fatto che la squadra a differenza di quanto fatto nelle ultime tre stagioni giocate sempre fuori casa, potrà avere nuovamente a disposizione il campo Italia dopo gli importanti interventi di riqualificazione generali e la predisposizione del nuovo manto erboso. 7

Per quanto riguarda invece la guida tecnica, nonostante sia stato corteggiato anche da società di categoria superiore, dovrebbe rimanere ad allenare la squadra Salvatore Carboni. Se così fosse, visto il suo carisma rimarrebbero anche i migliori giocatori che hanno molto mercato come il capitano Luca Di Angelo, che in presenza di un progetto importante non avrebbero difficoltà a sposare la causa rossoblù.

© Riproduzione riservata