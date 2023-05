Giampiero Loriga, 43 anni, è il nuovo allenatore dello Stintino, società che milita nel campionato di Promozione girone C.

Di oggi l'accordo con la dirigenza, guidata dal patron Angelo Schiaffino. Loriga viene da due ottime esperienze calcistiche con l'Usinese in Promozione e l'Ossese in Eccellenza. Con quest'ultima formazione ha sfiorato due stagioni fa il salto in serie D.

«Inizio questa nuova esperienza con grande entusiasmo - dice il tecnico -. Affronteremo la prossima stagione cercando di valorizzare al massimo i giovani. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro».

© Riproduzione riservata