In casa Terralba Francesco Bellu si fatica da una settimana in vista prossimo campionato regionale di Promozione. Il sodalizio del presidente Gabriele Frongia, affiancato dall’instancabile vice-presidente e Direttore Sportivo Stefano Melis, riparte dalle certezze della scorsa stagione, a partire dal tecnico, con il confermato Maurizio Firinu alla guida della prima squadra.

«Non solo – afferma Frongia – si occuperà anche della supervisione del settore giovanile, verificando direttamente la crescita dei nostri giovani». È iniziata la preparazione della squadra maggiore che, oltre alle conferme, tra gli altri, dei vari Porru, Manca, Piras, Orrù, Soddu, Frongia e del veterano Peddoni, potrà contare anche sulla presenza di diversi volti nuovi. Le novità sono rappresentate dai portieri Marco Aramu (ex Castiadas) e Filippo Stevanato (ex Tharros), Alessandro Lasi (anche lui dalla Tharros) e Mahamadou Moussa (ex Barisardo) in difesa, mentre in attacco ci sarà Mattia Muggianu (anche lui nella scorsa stagione con il Barisardo).

«Siamo pronti – prosegue il presidente – e cercheremo di fare il massimo. Vorremmo arrivare alla salvezza il prima possibile, poi vediamo dove possiamo arrivare. Con gli innesti la squadra è certamente migliorata. Noi sicuramente ce la giocheremo». La prima uscita ufficiale sarà in Coppa Italia, il prossimo 10 settembre, contro i “cugini” dell’Arborea.

