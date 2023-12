L’oristanese è pronto per il suo derby calcistico nel torneo di Promozione Regionale. Domani, per la tredicesima di andata del Girone A, infatti, inizio alle 15, al “Gino Neri” di Arborea, di fronte i padroni di casa contro il Terralba Francesco Bellu. Una sfida tra due squadre che si conoscono molto bene, nel quale sono presenti diversi ex e, da sempre, molto seguita dagli appassionati.

Arborea. Attualmente in una posizione di metà classifica (quattro pareggi nelle ultime quattro uscite e non perde dalla terza giornata), l’undici allenato da Virgilio Perra è reduce dal pareggio senza reti del turno scorso contro l’Atletico Cagliari e, soprattutto, dal passaggio in semifinale di Coppa Italia di categoria (sconfitta per 1 a 2 nel ritorno contro il Santa Giusta ma qualificazione conquistata grazie alla vittoria per 0 a 2 nella gara di andata). Nell’Arborea spicca la presenza di un ex di “peso”, Francesco Ullasci, mentre da un punto di vista tecnico spiccano i fratelli Marco e Paolo Atzeni e Mattia Erbì (autori di 13 delle 21 reti di squadra).ù

Terralba F. Bellu. La compagine terralbese, invece, arriva dalla partita sospesa all’intervallo contro il Guspini (Porru e compagni erano avanti 2-0 dopo 45’ e la gara verrà terminata il prossimo venerdì 29 dicembre) e, con una gara in meno, è a ridosso della zona playoff. Tanti gli ex tra le fila della Francesco Bellu, a partire dal tecnico Maurizio Firinu (per lui anche una vittoria del torneo di Prima Categoria con l’Arborea), passando per Alessandro Lasi, Mirko Soddu, Luca Peddoni (anche loro protagonisti con Firinu della vittoria del campionato di Prima) fino a Maximiliano Ciarniello. Punto di forza dei terralbesi la grande solidità (seconda miglior difesa del girone con 8 reti subite).

