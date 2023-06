Prime novità dalle compagini oristanesi che, nella prossima stagione, prenderanno parte ai campionati regionali di Promozione e Prima Categoria.

In Promozione arriva una doppia conferma sulle panchine di Terralba Francesco Bellu e Santa Giusta. La compagine terralbese, infatti, rinnova la fiducia a Maurizio Firinu. Firinu, ex Arborea e Tharros, era arrivato in corsa, dopo la prima giornata di campionato della scorsa stagione. Sempre nella stessa categoria, ma a Santa Giusta, confermato il mister della salvezza Nicola Lampis. Lampis era subentrato a stagione in corso, guidando la squadra alla permanenza nella categoria grazie ad un ottimo finale di stagione.

In Prima Categoria si dividono le strade dell’Atletico San Marco e di Andrea Contini. Si chiude dopo due stagioni il ciclo del tecnico di Palmas Arborea in laguna. La società cabrarese, attualmente, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Prosegue, invece, l’avventura di Giancarlo Boi con la Freccia Parte Montis Mogoro. Per l’allenatore di Arborea sarà la quinta stagione alla guida della formazione della Marmilla. «Con la società capitanata da Valentino Maccioni – commenta Boi – ci si è trovati subito d’accordo e da giugno vedremo cosa si potrà fare. Il percorso di questi 4 anni è più che positivo».

