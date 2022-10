Quattro vittorie nelle prime 4 uscite e vetta del girone B di Promozione di calcio per l’Arborea. Non solo, al poker di successi si aggiunge un altro di tris di vittorie, in Coppa Italia, nel primo turno con F. Bellu Terralba e Santa Giusta e nell’andata degli ottavi di finale contro l’Orrolese.

Piedi per terra. Il successo contro la Paulese di domenica scorsa ha confermato quanto di buono mostrato dall’inizio della stagione, ma mister Nunzio Falco non ci pensa ancora. “Non posso guardare la classifica dopo 4 domeniche – esordisce Falco – ai ragazzi dà soddisfazione ed entusiasmo, ma è davvero troppo presto”. Un percorso positivo fino a questo momento (12 punti, miglior attacco e miglior difesa del girone), soprattutto dal punto di vista della mentalità. “Abbiamo vinto 2 grandi partite in trasferta – prosegue il tecnico – a Fonni ed Arzana, contro Idolo, mostrando grande carattere, sudando le proverbiali 7 camicie. In casa siamo stati bravi ad entrare in campo con determinazione e indirizzare la gara nel modo giusto. Con i ragazzi batto sempre sull’approccio. Se sbagli e vai sotto diventa difficile. Noi siamo sempre entrati in campo con grande umiltà e rispetto”.

Prospettive. È un Arborea che non si pone obiettivi. “Ai ragazzi – conferma il tecnico – dico sempre che dobbiamo arrivare più in alto possibile rispetto alle nostre possibilità. Per tirare le somme realmente attenderemo la fine del girone d’andata. Noi stiamo alla finestra e ci divertiamo, partita dopo partita”. A disposizione una rosa di giocatori costruita con grande oculatezza da società, allenatore e il Direttore Sportivo, Massimo Sabiu. “Il Direttore Sportivo Sabiu – conferma Falco – ha scovato 4 giocatori stranieri (Nava, Serralvo, Ciarniello e Pomares) di ottimo livello per la categoria. Inoltre, siamo consci di avere un grandissimo goleador come Marco Atzeni, rientrato a casa carico dopo l’esperienza fuori, e un’ottima difesa con Mascia, Cicu e il giovane Stochino. Infine, due portieri affidabili, Petucco e Cabasino”.

La scelta. In estate Nunzio Falco e la società giallo-blu si sono trovati, dopo essersi rincorsi per qualche stagione. “Ad Arborea – afferma con entusiasmo Falco – c’è un ambiente al top, una grande famiglia. Società non ci fa mancare nulla e ho grande stima per il presidente. Qui vinsi la Coppa Italia con il Pula e quando sono venuto da ospite (con Villasimius e Orrolese) il campo mi ha sempre portato bene. Inoltre il paese ricorda le campagne del mio luogo di nascita e mi sembra quasi di rivivere i posti di casa”.

