Nuovo acquisto in casa Santa Giusta, compagine che partecipa al torneo di Promozione (Girone B). Dal prossimo turno, infatti, mister Nicola Lampis potrà contare anche sull’innesto di Lodeiro Lautaro Tomas.

Lautaro, classe 2004, è un esterno d’attacco molto rapido e tecnico che ha vissuto il periodo giovanile a Mar de Plata, nel quale è cresciuto calcisticamente in una società professionistica. Il giocatore si allenava già con la rosa della squadra lagunare, ma non aveva potuto esordire per problematiche di carattere burocratico.

Ora il giovane argentino scalpita per scendere in campo e potrà esordire già nel prossimo impegno che vedrà il Santa Giusta impegnato in casa, domenica alle 15, contro il Posada.

