La Polisportiva Valledoria, squadra del girone D di Prima categoria, ha annunciato il nome del nuovo si tratta di Tommaso Movilli, che prende il posto dell'esonerato Fabio Cossu. Per quest'ultimo è stata fatale la sconfitta con il Monte Alma.

Lo scorso anno, Movilli ha guidato la panchina del Cus Sassari in Prima categoria, mentre negli anni precedenti è stato allenatore del Codrongianos, Ottava e delle giovanili del Latte Dolce e della Torres. Da calciatore vanta oltre 300 partite giocate tra i professionisti, vestendo le maglie di Como, Viterbese, Lanciano, Teramo, Pisa e Ivrea in serie C1, Giorgione ed Olbia in C2, Colligiana e Porto Torres in serie D.

Attualmente il Valledoria, che domenica affronterà l'Olmedo, occupa il penultimo posto in classifica, insieme alla Folgore Tissi, con cinque punti.

© Riproduzione riservata