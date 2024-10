Il Calcio Pirri è pronto per una nuova giornata del campionato di Promozione. La squadra di Busanca, sabato alle 16, affronterà in trasferta l'Orrolese. I pirresi sono reduci da un pareggio esterno in casa dell'Arborea: il risultato finale è stato di 2-2 e le due reti rossoblù, arrivate in rimonta, portano la firma dei due 2008 Tommaso Catta e Tommaso Manconi.

Due giovanissimi che si sono presi in spalla una compagine intera, trascinandola al pareggio e regalando un importante punto in chiave classifica. Due giovanissimi che si erano già distinti in occasioni precedenti: Manconi era stato protagonista la passata stagione di ottime prestazioni coronate da tre marcature; Catta, invece, si è messo in mostra in questo campionato nella gara contro il Tortolì, segnando un gol da vero "esperto" di calcio e contribuendo alla vittoria. Così come loro, in casa Pirri sono tanti i fuoriquota già pronti per il mondo dei grandi. La linea verde allenata dal tecnico Busanca, infatti, è bella rigogliosa: i centrocampisti Ambu e Civile, ad esempio, sono ormai in pianta stabile con la prima squadra per la seconda annata consecutiva e deliziano mister e tifosi con le loro giocate praticamente ogni domenica.

«Fino ad ora i nostri ragazzini si sono rivelati l'arma in più di questa squadra», ha commentato Busanca per quanto riguarda i “piccoli” del gruppo. «Quest'anno il campionato è cominciato un po' prima rispetto agli altri anni e raggiungere una condizione ottimale è stato un po' più complicato per qualcuno, ma loro si sono fatti trovare subito pronti. Anche domenica, quando Catta e Manconi sono subentrati, hanno dato un po' di freschezza e ci hanno aiutato a risolvere la partita. Sono giovani che danno sempre il loro contributo».

La compagine, ovviamente, non è costituita solo dai fuoriquota. La rosa è stata plasmata mixando perfettamente esperienza e gioventù, creando un connubio perfetto: «Secondo me bisogna avere il coraggio di schierare i giovani, perché se sono bravi e meritano di giocare, è giusto dare loro una possibilità e vederli in campo assieme a chi ha già esperienza. Il Pirri lavora tanto con il settore giovanile e questo si riflette nella crescita dei vari elementi. Io ho sposato pienamente questa politica. L'obiettivo principale infatti è quello di far maturare i nostri giovani e, naturalmente, quello di una salvezza tranquilla», ha proseguito Busanca.

Appuntamento quindi per sabato al campo comunale Mario Leoni (ore 16) per la sesta giornata contro l'Orrolese, alla ricerca del bottino pieno per raggiungere passo passo il traguardo prefissato. A dirigere il match il signor Marco Putzolu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Annamaria Sabiu di Carbonia e Graziano Locci di Oristano.

