Avere un "Cuore giallorosso ", non è un modo di dire, ma un modo di essere. Per questo la notizia della convocazione in rappresentativa Sarda , di 3 ragazzi, di e del Calangianus, ha pervaso il centro gallurese, di gioia ed orgoglio.

Si tratta di: Luigi Inzaina, classe 2010, centrocampista, categoria Giovanissimi Under 15; Francesco Mamia , 2008, anch'esso centrocampista, per gli Allievi Under 17 e Paolo Serra, 2006, difensore, negli Juniores Under 19. I tre faranno parte del gruppo che rappresenterà la Sardegna alla sessantunesima edizione del Torneo delle Regioni, in programma nei prossimi giorni in Sicilia.

Inoltre quest'anno ricorrono i 120 anni dalla fondazione del F.B.C. Calangianus 1905 e con essa dell'Academy FBC Calangianus. GIANNI PISCHEDDA

