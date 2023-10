Nel girone A del campionato di Promozione, dopo quattro incontri, è ancora grande bagarre nella speciale classifica. Diciotto i calciatori in prima posizione con tre punti: Paolo Atzei (Arborea), Federico Corda e Buba Darboe (Calcio Pirri), l’intramontabile portiere Fabio Toro (Castiadas), Riccardo Baldussi e Claudio Fiori (Cus Cagliari), Maurizio Mascia (Gialeto), Alex Tomasi (Gonnosfanadiga), Nicolò Agostinelli e Michele Medda (Guspini), Jean Claude Boyokino (Idolo), Agustin Ferrer (Lanusei), Gianmarco Paulis (Monastir), Fabio Argiolas e Federico Ojeda Perez (Selargius), Manuele Porru (Terralba), Marco Boi (Tortolì) e Michel Milia (Verde Isola).

Nella classifica dei migliori del girone B c’è una maggiore scrematura. In testa con quattro punti (finora sempre stati giudicati tra i migliori) il bomber dell’Alghero Giuseppe Meloni, Lorenzo Zela (Posada), Andrea Iesu (Santa Giusta), Emanuele Fini (Stintino), Davide Barattelli (Tuttavista) e Domenico Saba (Usinese). Zela, Iesu, Saba e Fini sono pure in testa alla classifica dei marcatori con cinque reti in compagnia di Usai (Lanteri) e Franchi (Siniscola).

Giuseppe Meloni, giocatori di lusso per la categoria, domenica scorsa ha firmato la quarta rete.

