L'Atalanta sbarca in Sardegna con il progetto DeAcademy fortemente voluto dalla famiglia Percassi e dal direttore Roberto Samaden che, con Giancarlo Finardi, Martina Quintarelli, Stefano Bonaccorso e Maurizio Marchesini, sabato mattina a Bergamo lo ha illustrato alla presenza di tutto lo staff composto da Marcello Esposito e Roberto Nicolai. Presenti nella sala conferenze del Palace hotel i rappresentanti delle diverse Academy sparse nel territorio italiano.

DeAcademy ha individuato tre società per avviare il progetto tecnico formativo nell'Isola: Nettuno Alghero, Pizzinnos di Macomer e Scuola Calcio Polisport Nuoro, rappresentante, rispettivamente, da Alessandro Merella, Sebastiano Campus e Salvatore Boeddu, e coordinate da Francesco Messina.

DeAcademy coinvolgerà, sia nel territorio nazionale sia internazionale, molte società che hanno deciso di sposare il progetto ed entrare nella famiglia nerazzurra per condividere progetti, competenze e tantissima passione. La ricerca di un confronto continuo, costante e di reciproco scambio su metodologie, programmi e strategie (anche attraverso iniziative dedicate, come i corsi di formazione tecnica e didattica che verranno proposti per gli allenatori delle Academy sia a distanza, sia sui campi di Zingonia) sono i capisaldi di questo progetto.

Anche la Sardegna entra a far parte del progetto, con la possibilità di crescere e di vivere da vicino mentalità, filosofia e metodologia che hanno consentito fino a oggi alla società di Bergamo di crescere a tal punto da diventare una delle migliori realtà giovanili calcistiche d’Italia e d’Europa, con un settore di primissima fascia capace di sfornare e di sviluppare talenti con una continuità unica e conquistare ottimi risultati in tutte le categorie.

Gli allenatori e i giocatori delle società affiliate verranno inseriti nel progetto DEAcademy, attraverso sedute di allenamento coordinate da tecnici del settore giovanile bergamasco, visite periodiche nelle strutture delle società e il Centro sportivo di Zingonia, dove potranno vivere in prima persona come la Dea organizza e realizza il proprio lavoro di ricerca e sviluppo educativo, tecnico e tattico e ancora, campionati, tornei ed eventi condivisi con la scuola calcio nerazzurra.

A breve sarà presentata la programmazione dei Camp Estivi che verranno organizzati anche nell'Isola già a partire dal 2025. Tutte le squadre della Scuola calcio e del Settore giovanile delle società affiliate verranno coinvolte sia nel precampionato nelle località dove si svolgerà il ritiro, sia durante lo svolgimento del campionato, nella preparazione e con amichevoli mirate a Zingonia. Non potrà mancare la visita al nuovissimo Gewiss Stadium di Bergamo, dove le academy avranno la possibilità di assistere con i giovani calciatori agli incontri di campionato dell’Atalanta e vivere così le emozioni con i grandi campioni della Dea.

