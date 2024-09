La stagione sportiva del calcio giovanile si apre con la disputa a Sassari domani e sabato della terza edizione del Torneo dedicato al compianto Paolo Tassu, dirigente di riferimento del vivaio del Latte Dolce.



Nei campi di Latte Dolce e Li Punti si confronteranno a partire dalle 9 di venerdì 16 squadre Allievi, provenienti da tutta l'Isola, divise in 4 gironi. Saranno presenti anche i club professionistici Cagliari e Torres.

Non solo calcio ma anche solidarietà: nelle due giornate del 6 e 7 settembre sarà presente uno stand dedicato all'Associazione Italiana Prometeo, delegazione regionale della Sardegna, che fornirà materiale sul tema dei trapianti di fegato.

Girone A: Latte Dolce Academy, Pol. Ossese, Cagliari Calcio e Polisport Nuoro.

Girone B: SC Latte Dolce, Alghero, Puri e Forti e Sigma.

Girone C: Li Punti, Lanteri, Selargius e San Paolo Sassari.

Girone D: Torres, Turritana, Cosmos e Pirri.



