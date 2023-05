La salvezza è più bella se festeggiata davanti al proprio pubblico.

La Torres viene battuta 2-1 dal Chievo che segna la rete della vittoria all'85', ma il Cesena non fa sconti e supera il Tavagnacco 5-1. La squadra sassarese mantiene così i 4 punti di vantaggio sul Tavagnacco che a una giornata dal termine valgono il pass per il terzo campionato nella serie B femminile.

Una salvezza voluta fortemente, quella della formazione rossoblù che ha sbloccato la gara contro il Chievo dopo 11 minuti con un destro potente di Peddio leggermente deviato da un'avversaria. Le ospiti hanno però pareggiato al 33' col rigore realizzato da Willis e all'85' hanno segnato con Manca.

Da Cesena però è arrivata la notizia della sconfitta del Tavagnacco ed è stata ugualmente festa.

Il presidente Andrea Budroni ha dichiarato: «Questa salvezza, considerando come è iniziata questa stagione, è un successo importante per noi. Dopo il girone di andata disastroso siamo riusciti a recuperare grazie all’arrivo di mister Garavaglia. Ha portato quel tocco di professionalità che ci mancava, ha dato stabilità e serenità non solo alle ragazze ma a tutto l’ambiente».

