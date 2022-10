Terza sconfitta di fila per le rossoblù di Ardizzone che iniziano a guardarsi le spalle con preoccupazione. Sul campo del Tavagnacco è stata sconfitta netta: 3-1 con le padrone di casa che hanno realizzato tutti i gol nel primo tempo. La squadra sassarese ha accorciato prima del riposo su autogol ma pur costruendo un paio di occasioni non è apparsa in grado di recuperare almeno il pareggio.

Le rossoblù restano a 4 punti, con una sola lunghezza di distacco dalla zona retrocessione dove stazionano Trento e Genoa, mentre la cenerentola Trani è ancora inchiodata sullo zero in classifica dopo cinque turni.

Situazione imprevista per una Torres che dopo la cavalcata degli ultimi tre mesi della stagione passata aveva chiuso addirittura al quinto posto. E il calendario non aiuta, anzi propone nelle prossime due giornate le peggiori avversarie che potessero capitare: prima sbarca nell'isola la capolista Napoli e poi trasferta sul campo dell'altra primatista, la Lazio. Le due battistrada sono finora imbattute. Il Napoli è abile a vincere le gare col minimo scarto e ha ceduto un punto solo a Ravenna, la Lazio ha pareggiato alla prima di campionato contro il Brescia, poi ha segnato almeno due reti a qualsiasi avversaria.

