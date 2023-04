Tre campionati di Promozione vinti, l'ultimo domenica scorsa. Una vittoria anche in Coppa Italia. Ora Antonio Prastaro lascia il Villasimius. Il motivo lo spiega lui stesso: «Avevamo un progetto di tre anni per riportare il Villasimius in Eccellenza, ci siamo riusciti al secondo. Ora è giusto dare spazio a un altro, magari anche più bravo».

La società di Spartaco Partis, quindi, avrà subito il compito di scegliere l'allenatore per l’Eccellenza. A Prastaro sicuramente non mancheranno le offerte da parte di altre società. Il Villasimius quest'anno ha dominato gran parte della stagione.

Nell'ultima, quattro sconfitte consecutive, col vantaggio sul Castiadas (finito al secondo posto) che alla fine si è ridotto da 12 a un solo punto. Ma poco importa. Dopo tanti anni il Villasimius ha riconquistato l'Eccellenza, con l'obiettivo di restarci a lungo.

