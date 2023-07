Il difensore ex Uri e Torres, Samuele Pinna si è accasato col Ghilarza in Eccellenza. Conferme in casa Tharros: restano Gabriel Perilli e Fabio Enna. In precedenza, erano stati annunciati il difensore Andrea Facelli, ex Sestese, e gli argentini Juan Martin La Valle e Santiago Arnaudo, entrambi provenienti dal Villasimius come il nuovo allenatore Antonio Prastaro.

Il centrocampista Federico Caredda, dopo una stagione a Lanusei, fa ritorno al Tortolì (Promozione). Il Bonorva di Gian Mario Rassu ha chiuso la trattativa con Davide Viale (2000), ex Torres e Li Punti.

Si rinforza anche il Monastir con l’arrivo di Gianmarco Paulis. Il centrocampista Alessandro Lai rientra a Ussana.

