Male la nona giornata del campionato di Eccellenza per le squadre galluresi. A confermarsi con il vento in poppa, a riprova della sua collocazione marinara, è stata l'Ilvamaddalena, sempre più solitaria in vetta alla classifica (22 punti), con 5 punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice, il Villasimius, sorpresa del campionato, che però deve ancora osservare il turno di riposo.

Nel punteggio (1 a 0) gli isolani tornano all'antico dopo il 5 a 2 rifilato al Quartu nel turno precedente, ma è quanto basta, comunque, per allungare e tenere lontane le altre pretendenti. Rimanendo sul livello del mare parliamo del San Teodoro Porto Rotondo che riposava.

La sosta ha indubbiamente influito negativamente sulla compagine guidata da Riccardo Sanna in quanto tutte le inseguitrici hanno conquistato punti, per cui ora come ora si ritrovano in zona play out.

Spostandoci nell'interno gallurese eccoci a Calangianus, la squadra giallorossa ha pareggiato in rimonta con la matricola Barisardo, guidata e portata in Eccellenza, la scorsa stagione, dal gallurese Celestino Ciarolu (ora al Bonorva in Promozione) e in questa da Claudio Bonomi che vanta un grande passato da calciatore professionista.

Tornando al confronto del "Signora Chiara" gli uomini di Pasquale Malu hanno pareggiato in cosiddetta Zona Cesarini, con Lemiechevskial 89, ma se lo stesso e gli altri attaccanti fossero stati meno imprecisi, e un pizzico più fortunati, oggi parleremmo di vittoria in rimonta, senza con questo sminuire la bella prova dei bariesi.

Nel chiudere la parentesi sul Calangianus ci sono ritorni e novità per quanto riguarda lo staff tecnico. La novità riguarda l'allenatore in seconda che sarà il tempiese Massimiliano Careddu. I ritorni invece sono quelli dell'allenatore dei portieri Lello Aisoni e del team manager Rubens Curedda.

La carrellata sulle galluresi si chiude con il Tempio che ha ottenuto il suo primo punto in trasferta dopo due sconfitte. Nonostante il pari i "galletti" hanno comunque conservato un posto nella griglia play off. Ma il problema è un altro: i punti di distanza dalla capolista Ilva sono saliti a 8. E non sono pochi. Inoltre domenica prossima, nel non certo facile confronto con il Ghilarza, mister Cantara non avrà a disposizione due pedine importanti quali Donati e Gomez, entrambi espulsi contro il Bosa.

