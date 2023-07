In casa Iglesias (Eccellenza) continua le serie di conferme. La società rossoblù ha rinnovato la fiducia al centrocampista Luca Fadda, classe 1985, ed al difensore Gianluca Filippi (2004). I rossoblù puntano a disputare un campionato di alta classifica. Sempre in Eccellenza, l’attaccante Ignacio Cacheiro lascia l’Ilvamaddalena per trasferirsi al Trastevere in D.

In Promozione, il difensore Gabriele Pancotto, la scorsa stagione al Selargius, ha trovato l’accordo con l’Arbus. L’Arborea di Virgilio Perra ha blindato il capitano Paolo Atzeni. Altro colpo dell’Alghero che ha annunciato l’arrivo del centrocampista Roberto Correddu. Il centrocampista Edoardo Murgia fa ritorno al Gonnosfanadiga.

Il bomber Samuele Curreli ha rinnovato il contratto col Perdaxius. Il 41enne attaccante Simone Stocchino si è accasato alla Frassinetti. Ancora incertezza sul futuro del Thiesi col presidente Peppino Mannu che ha consegnato le “chiavi” al Comune.

© Riproduzione riservata