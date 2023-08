A poco più di 24 ore dall’inizio della preparazione in vista della nuova stagione, la Tharros ufficializza un nuovo acquisto. È quello di Federico Panza, classe 2001, difensore centrale alto 190 centimetri. Panza, nella scorsa stagione, ha indossato prima la maglia del Grosseto, in serie D, e in seguito quella del Gavirate, nel torneo di Eccellenza lombardo.

Nel suo percorso a livello giovanile ha indossato anche le maglie dello Spezia (Under 15) e del Crotone (dall’Under 19 fino alla Primavera della formazione calabrese). Ha fatto parte anche del gruppo della prima squadra nell’anno in cui i rossoblù ottennero la promozione in Serie A.

Successivamente si trasferisce in Sicilia, per giocare in serie D con il Biancavilla. Con l’arrivo di Panza, gli acquisti della Tharros, in vista della prossima stagione, salgono a 10. Nelle scorse settimane sono arrivati i portieri Francesco Cabasino e Gabriele Mereu, i difensori Andrea Facelli, Umberto Pizzoleo, Andrea Mereu e Marco Carboni, i centrocampisti Santiago Arnaudo e i giocatori d’attacco Juan Martin La Valle e Jonathan Vapore. La formazione allenata da Antonio Prastaro si radunerà domani, al Comunale di Oristano, alle 18, per iniziare la preparazione pre-campionato.

© Riproduzione riservata