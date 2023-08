Soluzione interna per il post Antonio Prastaro in casa Tharros. La società oristanese, che nella prossima stagione militerà nel torneo di Eccellenza, ha comunicato che sarà Antonio Lai il tecnico della prima squadra nel corso della stagione. Il comunicato è stato diramato pochi minuti fa.

«La SPD Tharros 1905», si legge nella nota, «comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Antonio Lai, già giocatore della prima squadra. La scelta su Antonio è stata fatta dopo una lunga valutazione».

Nei giorni scorsi erano stati diversi i nomi che si erano fatti per la panchina oristanese, ma alla fine il patron Tonio Mura ha scelto una soluzione interna. Lai, 39 anni, nei mesi scorsi ha concluso il percorso per poter allenare; in passato ha giocato oltre che con la Tharros anche con le maglie di Selargius, Arzachena, Terralba, Villacidrese, Mogoro e Arborea. Ora la nuova avventura, sotto la nuova veste di allenatore.

© Riproduzione riservata