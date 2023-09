Al via domenica il campionato di Eccellenza. Il calendario prevede, con inizio alle 16, Bosa-Barisardo, Ferrini-San Teodoro, Ghilarza-Calangianus, Ilva-Ossese, Li Punti-Villasimius, Sant'Elena-Tharros, Taloro-Villacidrese, Tempio-Iglesias. Riposa il Carbonia.

Un campionato a 17 squadre che si annuncia interessantissimo per la presenza di club dal passato illustre. Il Sant'Elena, l'Ilva, il Calangianus, la Tharros, la Villacidrese, il Carbonia (allora Carbosarda), e il Tempio hanno un trascorso anche in Serie C. L'Iglesias ha giocato a lungo in Serie D.

E poi squadre ambiziose come Ossese, Taloro, Villasimius, Bosa e Barisardo, che hanno fra le proprie fila giocatori di talento e esperienza. Tanti anche gli stranieri, argentini in particolare. Le vacanze dunque sono finite, un campionato annunciato con le prime uscite di Coppa Italia e che promette scintille. Impossibile fare un pronostico. Si annuncia equilibrio anche fra le grandi.

