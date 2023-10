Grande soddisfazione, alla 6 giornata, per le squadre galluresi impegnate nel campionato di Eccellenza.

Tutte, vale a dire Calangianus, Tempio, San Teodoro-Porto Rotondo ed Ilvamaddalena, sono andate a punti. Solamente gli isolani ne hanno ottenuto 1 soltanto, nella trasferta di Oristano terminata in parità 1-1, con la Tharros. Ciò nonostante gli isolani di Cotroneo mantengono la vetta in coabitazione, a quota 13 e con il riposo già effettuato, del Li Punti e del Ghilarza, che debbono però ancora riposare.

I titoli di testa di questa settimana spettano di diritto al Calangianus, che in trasferta, nell'anticipo di sabato, ha espugnato Villacidro. Questa prima vittoria in campionato l'entourage del Calangianus l'ha voluta dedicare, in primis, al giocatore Andrea Gori e alla sua famiglia, colpiti nei giorni scorsi da un grave lutto.

Ma anche all'ex allenatore Alessandro Sassu che nel comunicato di commiato si era detto certo che la squadra avrebbe presto cambiato marcia ed avrebbe colto un buon risultato. Previsione questa perfettamente centrata, e l'avvento del nuovo tecnico, Pasquale Malu, ha fatto il resto.

Può festeggiare anche il Tempio, che si è scrollato di dosso quell'infruttosa caratteristica di quest'ultimo periodo che lo vedeva disputare delle partite all'altezza del suo valore di squadra, senza però concretizzarlo in punti.

Col successo sul Carbonia gli uomini di Cantara raggiungono quota 10, dunque a 3 punti dalla vetta, e con il turno di riposo già effettuato. Infine parliamo del San Teodoro targato Riccardo Sanna, che dopo aver ottenuto la vittoria nel turno precedente contro il Calangianus, si è ripetuto ieri in trasferta col Barisardo. Con questo doppio successo di fila Mulas e soci raggiungono quota 6.

