Si rafforza il Barisardo neo promosso in Eccellenza.

La società ha ingaggiato il difensore palermitano Biagio Castelli, ventenne, ex Regina, ex capitano nella Primavera del Palermo dove ha avuto l'opportunità di unirsi anche alla prima squadra.

Ha giocato in serie D, poi nel Nissa e Alba Alcamo in Eccellenza. Un giocatore che arriva in Ogliastra convinto di far bene in una società che negli ultimi anni ha dimostrato idee chiare e voglia di crescere.

