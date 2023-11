Si sono disputate oggi le gare di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. Sconfitta (1-2) interna per il Monastir contro la Verde Isola. Per gli ospiti a segno Marroquin e Lazzaro. In mezzo la rete di Anedda.

A Sassari, il Lanteri ha travolto (5-1) l’Usinese. Per i sassaresi, che hanno ipotecato il passaggio alle semifinali, le marcature sono di Usai (doppietta), Tolu, Florenzano e Cubeddu. Il gol della bandiera per i rossoblù di Panzali.

L’Arborea di Virgilio Perra ha espugnato (0-2) il campo del Santa Giusta. Reti di Mattea e Erbì. Con lo stesso risultato (0-2) il Siniscola si è imposto a Tortolì.

Le partite di ritorno, a campi invertiti, si giocheranno il 29 novembre.

