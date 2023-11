Torna oggi la Coppa Italia di Eccellenza. In programma per l'Eccellenza (ore 15), Sant'Elena Bosa e Ossese-Ilva. Due gare dal pronostico incerto valide per il primo turno delle semifinali. Le vincenti del doppio confronto, disputeranno la finale per l'aggiudicazione della Coppa, partecipando poi al primo turno nazionale.

La vincente può essere ripescata in Serie D. Il Sant'Elena, notoriamente senza un proprio campo, giocherà oggi a Capoterra. Nell'Ilva potrebbe essere utilizzato anche il nuovo acquisto, centrocampista spagnolo Alain Pecharroman.

In Promozione, sempre alle 15, si giocano Lanteri-Usinese, Monastir-Verde Isola e Tortolì-Siniscola. Alle 16 Santa Giusta-Arborea, gran derby dell'Oristanese. Le gare sono valide per i quarti di finale.

