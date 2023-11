I riflettori della Lega Pro si accendono martedì su Sassari grazie anche alla collaborazione con la Torres. Dal pomeriggio due eventi dedicati al calcio dei giovani.

Si comincia alle ore 15.45 sull’erba del "Vanni Sanna" alla presenza dell’intero staff tecnico di mister Arrigoni per lo stage di selezione area Isole Rappresentative Lega Pro. Previsti anche incontri fra Primi Calci, Rappresentative under 16 e under 17, lavoro sui portieri e nuovo match con la Rappresentativa under 15.

Il Padiglione “Tavolara” ospita dalle 18.45 in poi un dibattito sull'importanza del settore giovanile. La Torres del responsabile tecnico Luca Raineri ha dato forma all'evento in tandem con il team manager Rappresentativa Lega Pro Pastore.

La serata si svilupperà con interventi rivolti al sottolineare il ruolo svolto dalla Rappresentativa di Lega proprio nella costruzione del percorso del giovane uomo e calciatore, con interventi affidati a relatori d’eccezione: il presidente della società rossoblù Stefano Udassi, il tecnico della Rappresentativa di Lega Pro Daniele Arrigoni e il vice presidente della Lega Pro, già protagonista proprio in maglia Torres, Gianfranco Zola.

Moderazione affidata al giornalista Mario Frongia con spazio finale aperto alla condivisione di esperienze e idee da parte della platea in sala.

