Nuovo sabato di partite per il calcio a 5 sardo. Non gioca la Leonardo in A2 élite: i cagliaritani osservano il turno di riposo. In Serie A2, trasferta a Gorgonzola contro il Milano per il Sestu Città Mediterranea, a caccia del riscatto dopo due sconfitte consecutive.

Serie B. Il Sardinia Futsal vuole proseguire il buon avvio di stagione. I rossoblù occupano la testa della classifica insieme a Real Five Rho e Varese e sono attesi domani dalla trasferta contro il Domus Bresso. Proprio contro il Real Five Rho se la vedrà la Futsal Alghero, che insegue la prima vittoria stagionale. A Decimomannu, il C'è Chi Ciak Serramanna ospita il Futsal Fucsia Nizza. Nel girone B, impegno casalingo per il Monastir contro il Manzano. Nel girone E, trasferte per Jasnagora (contro lo United Pomezia), Elmas (contro il Club Sport Roma) e Domus Chia (contro il Mirafin), mentre il Città di Cagliari riceve l'Atletico Grande Impero.

Serie C1. Scontro ad alta quota nel massimo campionato regionale. La Villacidrese, quarta con 11 punti e a una sola lunghezza dalla vetta, ospita proprio una delle tre capolista, il Villaspeciosa. Proveranno ad approfittare dello scontro diretto le altre due: il Quartu in casa contro l'Happy Fitness, la San Sebastiano Ussana in trasferta contro il Futsal 4 Mori. Trasferta a Sassari contro l'Ichnos per il Cus Cagliari, mentre il Babylon - a caccia dei primi punti del proprio campionato - riceve il Futsal Villasor.

Femminile. Dopo cinque vittorie nelle prime cinque giornate, riposa la Mediterranea, capolista del girone A di B femminile. Dietro insegue l'Athena Sassari (a -2 dalla vetta) e che fa visita domenica alla Polisportiva 1980. Trasferta anche per la Jasnagroa contro il Bagnolo. Nel girone B, l'Arzachena sfida in casa la Roma, lo Shardana Futsal giocherà sul campo del Real Gryphus.

© Riproduzione riservata