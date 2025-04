Avanza l'Under 17, tornano a casa Under 15, Under 19 e femminile. Sono i verdetti della fase a giorni del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in corso in Emilia-Romagna. Passano il turno solo gli Allievi, che hanno trovato l'accesso ai quarti come una delle migliori seconde della competizione dopo aver vinto 8-2 contro la Lombardia all'esordio e perso ieri 6-2 contro il Lazio. Le altre selezioni hanno invece incassato solo sconfitte, anche nella giornata di ieri contro le avversarie laziali. L'Under 15 ha perso 8-1, l'Under 19 per 5-2 e la femminile per 5-0. Domani l'Under 17 sarda di Gianni Melis scenderà in campo per i quarti di finale.

Serie B. Nella giornata di ieri si sono giocate anche le gare d'andata dei playoff e playout di Serie B. Nei playoff, sorride il Quartu, che batte 4-3 il Cures nel primo atto. La Jasnagora pareggia 5-5 sul campo del Real Five Rho. Nei playout, buona la prima per la San Sebastiano Ussana con il 4-0 sul Club Sport Roma, mentre il Monastir giocherà giovedì a Genova l'andata dello spareggio salvezza.

Femminile. Il Cagliari senza giocare (turno di riposo) festeggia comunque la matematica certezza di accedere ai playoff scudetto di Serie A femminile. Nei playoff di Serie B femminile, la Jasnagora viene eliminata con la sconfitta per 4-2 in casa contro il Pero. L'Athena Sassari giocherà giovedì il ritorno contro la Roma negli spareggi promozione tra prime classificate di Serie B.

