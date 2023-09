Sono ripresi gli allenamenti delle squadre sarde di calcio a 5 in vista dell'inizio dei campionati nazionali. La Leonardo, unica sarda in A2 élite, sarà la prima a giocare. Confermato Tony Petruso in panchina, la squadra cagliaritana ha anche ufficializzato il roster. Spicca la conferma di Riccardo Siddi, mancino classe 2001 e capocannoniere della squadra nelle ultime due stagioni. Tra i pali confermati Erbì, Sedda e Cossu. Restano anche i vari Fernando, Pusceddu, Tidu, Ennas, Idda, Guti, Serrau, Acco, Corso, Serra, Demurtas, Asquer e Monti. Fanno ritorno alla base i giovani Thomas Melis e Chighini, mentre tra le novità c'è il 2006 Yuri Melis, arrivato dal Parco Cross Città di Serrenti.

Sestu. In A2 c'è il Sestu Città Mediterranea, che ha scelto di affidare la panchina a Simone Casu dopo la promozione della scorsa stagione. Sono stati confermati Sanna, Monetto e Atzeni, i giovani Lai, Di Salvo e Coni, . Tra le novità Putzulu in porta, il 2003 De Felice dalla L84, i ritorni di Mura e Pireddu, il brasiliano Vicente Neto Girardi e Aramu.

Monastir. In Serie B, il nuovo Monastir ha ufficializzato l'allenatore. Si tratta di Andrea Barbarossa, fino allo scorso anno vice di Diego Podda in Serie A e tecnico delle giovanili. E proprio la rosa che andrà a guidare nel girone B di Serie B sarà molto giovane, composta da diversi ragazzi che hanno vinto la fase regionale del campionato Under 19 e partecipato con la seconda squadra al campionato di C2.

Serie B, Girone A. Il C'è Chi Ciak aveva già annunciato Daniele Cocco come nuovo allenatore per il quarto campionato di B della formazione di Serramanna. Confermati Marini, Vaccargiu, Spiga, Setti, Barresi, Fiori, Pilloni, Gai, Figus, Medda, Moi ed Ecca. Tuveri, Mirabella, Medda, Meloni e Gioacchini i nuovi arrivi. Nuovo tecnico anche per il Sardinia, che ha affidato la panchina a Mario Mura. L'allenatore ritorva Bringas dopo la promozione conquistata insieme col Sestu. Tra le novità anche il ritorno di Pireddu. Il neopromosso Alghero ha invece confermato Rino Monti come tecnico. Rinnovano anche Idili, Fiori, Becca, Molina, Pilo, Marogna, Russu, Canu, Catogno e Cotza. I nuovi rinforzi sono Dongu, Sanna, Demartis e Buti.

Serie B, Girone E. Le altre quattro sarde sono state inserite nel girone B. Nel segno della continuità, la Jasnagora ha confermato Cocco in panchina. Hanno rinnovato Spanu, Ruggiu, Macciò, Piaz, Ruzzu, Etzi, Stefano e Mattia Soro, Piras, Ferri e Angioni. I cagliaritani hanno riportato in Sardegna il brasiliano Alan e rinforzato la squadra con Muscas e Lintas. Diverse le conferme anche in casa Elmas, a partire dal tecnico Simone Perra, che potrà contare anche su Arrais, fino allo scorso anno a Serramanna con il C'è Chi Ciak. Non cambiano allenatore anche le altre due sarde del girone, le neopromosse Domus Chia e Città di Cagliari. Il Domus si affida a Luca Catta e ai rinnovi di Ledda, Piras, Mattia Murgia, Boi, Granella, Panduccio, Tatti, Alessandro Murgia, Gioele Congiu, Mantari, i ritorni di Piddiu, Nonnis, Melis, Atzeni e all'arrivo di Medda. Il Città di Cagliari di Gianni Pitzalis ha annunciato i rinnovi di Paderi, Tricarico, Vacca e Pilleri. Tra le novità il portiere Francesco Cara, lo scorso anno in Serie A con il 360 GG Monastir.

