Il 2025 della Leonardo inizia con una sconfitta. Nell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A2 Élite i cagliaritani sono stati battuti 3-2 in trasferta dal Saints Milano nello scontro salvezza.

Sorridono invece le sarde di Serie B che conquistano quattro vittorie in altrettante gare. Il Quartu si impone 5-2 in trasferta contro lo United Pomezia e strappa il pass per la Coppa Italia di categoria. La San Sebastiano Ussana supera 3-2 in rimonta il Mirafin. Il Monastir batte 6-4 in casa il Cardano '91, mentre l'Alghero - tornato a giocare ad Alghero dopo un anno e mezzo - ha trovato la prima vittoria stagionale con il 5-2 sul Varese davanti al proprio pubblico. Non hanno giocato Jasnagora ed Elmas per il turno di riposo.

In C1, il Città di Cagliari cancella la delusione della finale di Coppa Italia persa e tiene il primato con il 3-2 interno sul Sestu Sardinia. Dopo aver vinto invece la coppa a Oristano, cade invece il Villaspeciosa (6-2 in trasferta contro l'Happy Fitness). Seconda posizione per il C'è Chi Ciak che batte 9-7 in casa il Futsal 4 Mori. Vittorie esterne per Ichnos Sassari (6-5 allo ZB Iron Bridge), Fanni Futsal Sassari (3-0 al Cus Cagliari) e Portoscuso (3-2 contro il Villasor). Pareggiano invece 2-2 Domus Chia e Villacidrese.

In Serie A femminile, il Cagliari lotta a testa alta contro il Bitonto, campione d'Italia e d'Europa. Le rossoblù sfiorano la rimonta, ma alla fine si devono arrendere per 5-3 in casa. In Serie B femminile, non si ferma l'Athena Sassari, capolista del girone e che batte anche la Top Five per 10-1. Insegue la Jasnagora, che si prende il derby contro l'Arzachena (7-1). Successo esterno per il Cus Cagliari, che passa per 2-1 contro la Solarity. Turno di riposo per l'Oristanese.

