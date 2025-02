Secondo pareggio consecutivo per la Leonardo in Serie A2 Élite. La sfida contro il Pordenone al PalaConi è terminata sul 2-2, permettendo ai cagliaritani di conquistare un buon punto nella corsa salvezza e continuare a muovere la classifica. I gol di Atzeni nel primo tempo e Demurtas nella ripresa avevano ribaltato l'iniziale vantaggio ospite, ma è stata immediata la risposta del Pordenone per trovare il gol del definitivo 2-2.



In Serie B, impresa del Monastir, che batte 7-3 in casa il Real Sesto, capolista del girone A e imbattuta prima della sfida di sabato. Vittorie esterne per la Jasnagora (2-1 contro il Cardano '91) e l'Elmas (5-3 nello scontro salvezza contro il Club Sport Roma). Si è chiuso sullo 0-0 il derby tra il Quartu e la San Sebastiano Ussana, mentre la Futsal Alghero ha perso 5-1 in casa contro il Real Five Rho.



In C1, il Città di Cagliari batte 2-1 il Cus Cagliari e allunga il vantaggio sulle inseguitrici. Torna secondo il C'è Chi Ciak con la vittoria sull'Happy Fitness Center per 3-1. Terza posizione per il Domus Chia dopo l'8-3 al Villasor. Rallentano il Sestu Sardinia (4-4 interno con il Portoscuso) e il Villaspeciosa, battuto 7-6 in casa dall'Ichnos Sassari. Conquistano i tre punti anche la Fanni Futsal Sassari (3-1 allo ZB Iron Bridge) e Villacidrese (8-5 al Futsal 4 Mori).

In Serie A femminile, nulla da fare per il Cagliari, battuto 5-3 dalla capolista Pescara in trasferta, nonostante la tripletta di Ribeirete. In Serie B femminile, l'Athena Sassari pareggia 5-5 con il Solarity, ma mantiene la vetta. La Jasnagora vince il derby sul campo del Cus Cagliari per 5-0. Primo successo stagionale per l'Oristanese che batte 5-2 l'Aosta. L'Arzachena invece perde 6-3 contro il Top Five.

