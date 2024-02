Weekend senza campionati nazionali maschili ma non per questo senza calcio a 5. Si gioca in C1 e prosegue la lotta al vertice per la promozione in B. In testa c’è la San Sebastiano Ussana, reduce però dall’8-1 subito nell’andata del primo turno della fase nazionale di Coppa Italia contro l’Heracles in trasferta. Il 13 febbraio è in programma il ritorno in Sardegna, prima però la sfida di domani contro il Cus Cagliari per difendere la vetta della classifica. Insegue il Quartu, a due lunghezze di distanza e che ospita il Babylon. La Villacidrese, terza a -4, invece gioca in trasferta contro la Fanni FUtsal Sassari. Completano la giornata Futsal Villasor-Ichnos Sassari e Happy Fitness Center-Villaspeciosa. Riposa il Futsal 4 Mori.

Femminile. Domenica torna invece il campionato di B femminile dopo il primo turno di Coppa Italia. Il girone A è sempre della Mediterranea, a caccia della tredicesima vittoria su tredici sul campo della Futsal Hurricane. Scontro diretto in vista per la Jasnagora, che ospita la L84, mentre l'Athena Sassari fa visita al Villaguardia. Nel girone B, lo Shardana Futsal attendere a Oristano l'Eventi Futsal, mentre l'Arzachena sarà impegnata sul campo della Virtus Ciampino. In C femminile sono in programma tre gare nel pomeriggio di domani: Futsal Quartu-Decimoputzu, Monastir-Tiro Libero e Arborea-Sardinia. Domenica le due capolista con lo scontro diretto tra il Cus Cagliari e l'Aiace Telamonio (terza a un punto di distanza), mentre l'Ittiri Sprint sfida in casa l'Ampurias. In settimana si è giocata l'andata degli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia di C. Il Cus Cagliari ha perso 2-1 in Piemonte contro la Top Five. Domenica 11 febbraio il ritorno al PalaCus per provare a ribaltare il punteggio e accedere ai quarti.

