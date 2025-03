Salvezza più vicina per il Cagliari in Serie A femminile. Le rossoblù vincono 4-3 in trasferta contro il Royal Lamezia e si allontanano ulteriormente dalla zona calda. Decisiva la doppietta di Vecchione e i gol di Ribeirete e Virdis per una gara che ha visto la squadra allenata da Giorgi sempre avanti. Il Cagliari consolida anche l’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per qualificarsi ai playoff scudetto.

In Serie B maschile, il Quartu batte 4-2 la Spes Poggio Fidoni nel posticipo domenicale e sale al terzo posto in classifica del girone E. Nello stesso girone, successo importante in chiave salvezza per la San Sebastiano Ussana per 3-2 sul campo del Cures. Fa lo stesso il Monastir nel girone A con il 7-5 interno sul Città Giardino Marassi. Sconfitte le altre sarde della categoria: la Jasnagora per 2-0 in trasferta contro il Real Sesto, l’Alghero in casa contro il Sermig per 7-3 e l’Elmas per 4-2 sul campo del Laurentino.

In Serie B femminile, la Jasnagora vince il derby e lo scontro al vertice contro l’Athena Sassari per 2-1 e torna in testa alla classifica. Perdono le altre squadre isolane: l’Oristanese per 8-2 contro il Pero, l’Arzachena per 3-2 contro il Solarity e il Cus Cagliari per 1-0 contro la Top Five.

In C1 maschile, il Città di Cagliari batte 5-1 l’Ichnos Sassari e porta a 9 i punti di vantaggio sul secondo posto grazie alla contemporanea sconfitta del C’è Chi Ciak per 4-1 contro il Cus Cagliari. In seconda posizione c’è ora il Villaspeciosa dopo il 2-0 alla Villacidrese. Tornano al successo il Domus Chia (9-4 al Futsal 4 Mori) e Sestu Sardinia (5-3 alla Fanni Futsal Sassari). Vittorie importanti in chiave salvezza per Happy Fitness (5-4 al Portoscuso) e Villasor (5-2 allo ZB Iron Bridge).

Non ha giocato la Leonardo in Serie A2 Élite. Il campionato è rimasto fermo per la pausa delle nazionali. In campo anche l’Italia per le qualificazioni a Euro 2026. Tra i convocati azzurri anche due sardi: Michele Podda (Meta Catania) e Lorenzo Etzi (Feldi Eboli).

