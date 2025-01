Inizia con una vittoria il 2025 del Cagliari femminile. Nella dodicesima giornata di Serie A, la formazione isolana ha battuto 4-0 il Molfetta in trasferta. In palio c'erano punti pesanti per la lotta salvezza e le rossoblù sono riuscite a tornare a casa con il bottino pieno. Dopo lo 0-0 del primo tempo, ci pensa Vecchione a sbloccare il risultato a metà ripresa. La doppietta di Pereira indirizza il match, mentre Ribeirete chiude i conti. Il Cagliari sale così a quota 9, agganciando proprio il Molfetta in classifica.

Coppa Italia. Nel weekend si sono giocate le tre finali della Coppa Italia di calcio a 5 regionale nella cornice del palazzetto di Sa Rodia di Oristano. Quella di C1 maschile è stata vinta dal Villaspeciosa con un netto 9-1 sul Città di Cagliari. Più tirata la finale di C2 maschile con l'Oristanese che ha trionfato per 2-0 ai supplementari contro l'Atletico Sestu. La coppa di C femminile è andata invece all'Ittiri Sprint con il 2-1 sul Città di Cagliari.

