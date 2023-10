Inizia con un pareggio, 1-1 sul campo del Cardano '91, l'avventura della Futsal Alghero nel campionato di serie B di Calcio a 5.

Primo tempo combattuto e difese molto attente: si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa va in vantaggio la formazione di casa che approfitta di una disattenzione algherese ma il capitano giallorosso Idili ristabilisce la parità. Entrambe poi cercano di spuntarla ma il risultato non si schioda dall’1-1.

«È stato un esordio promettente in un campo difficile. La squadra ha giocato alla pari contro un’ottima squadra come il Cardano, portando a casa un punto assolutamente meritato. I ragazzi hanno dimostrato di avere carattere, soprattutto dopo essere passati in svantaggio, reagendo subito», dichiara l'allenatore Rino Monti.

