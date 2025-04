Da domani 25 aprile al 1 maggio le rappresentative regionali di calcio a 5 della Sardegna sarannp impegnate al Torneo delle Regioni, ospitato quest’anno dalla Romagna: 72 le formazioni giovanili presenti. la Sardegna scenderà in campo con le sue quattro squadre Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile nel girone con Lombardia, Lazio e Basilicata.

Esordio venerdì 25 aprile con la sfida Lombardia-Sardegna. Inaugureranno come sempre gli U15 alle 9.30, a seguire, alle ore 11, la U17. Nel pomeriggio la Femminile alle ore 15, poi la U19 - gara alle 17.30 - chiuderà la giornata.

Le gare della seconda giornata in programma sabato 26 aprile sono state annullate per i funerali di Papa Francesco: le formazioni isolane giocheranno solo i match con Lombardia e Lazio.

PROGRAMMA DEL TORNEO RAPPRESENTATIVE SARDEGNA:

Venerdì 25 aprile 2025: Lombardia-Sardegna (Gara alla mattina al Palazzetto San Martino in Strada, di sera a Meldola);

Sabato 26 aprile 2025: riposo

Domenica 27 aprile 2025: Lazio-Sardegna (tutte le gare al Palasport di Misano);

Lunedì 28 aprile 2025: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;

Martedì 29 aprile 2025: quarti di finale;

Mercoledì 30 aprile 2025: semifinali;

Giovedì 1 maggio 2025: finali.

